ГПУ отозвала ходатайство об аресте экс-директора «Партнер-Агро»

Оксана Валешинская Прокурор Департамента специальных расследований ГУП отозвал свое разрешение на задержание экс-директору предприятия «Партнер-Агро», адвокату Оксаны Валешинской, а также ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Валешинская.

«Ходатайство о применении меры пресечения и разрешение на задержание «преступницы» (или защитницы 773 «преступников»)))) Валешинской прокурором ГПУ отозваны!» - написала Валешинская.

При этом он отметила, что «если после подачи ходатайства о применении меры пресечения прокурору стали известны обстоятельства, исключающие обоснованные подозрения в совершении лицом уголовного преступления, он обязан отозвать ходатайство о применении меры пресечения и отозвать разрешение на задержание, если такое разрешение было получено».

«Логично было бы закрыть производство и осуществить надлежащее расследование дел о преступлениях ООО «Агрофирмы Корнацких», которые, к слову, находятся в производстве у того самого следователя и прокурора», - резюмировала Валешинская.

Напомним, как сообщалось ранее, Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-председателю Первомайской районной государственной администрации Николаевской области Борису Демченко, экс-директору предприятия «Партнер-Агро» Оксане Валешинской и экс-начальнику отдела Госкомзема Первомайского района Николаевской области в деле о якобы незаконном завладении земельным участком площадью более 1,5 тысячи гектар, которые уже последние несколько лет являются предметом судебных споров.

Сама же Валешинская тогда назвала происходящее «заказняком» от «друга Президента, товарища Генпрокурора».