В Одессе водитель пытался скрыться от полиции на трех колесах и со сработавшей подушкой безопасности

В Одессе патрульные задержали неадекватного водителя-нарушителя, который без шины на колесе пытался сбежать от патруля.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Утром 20 января к инспекторам патрульной полиции обратились перепуганные граждане и заявили о неадекватном водителе автомобиля «Toyota Land Cruiser» на автодороге «Мелитополь – Одесса».

- С ним что-то не так: он несколько раз подрезал других водителей, что чуть не привело к ДТП, - заявили граждане.

Также они сообщили, что мужчина может быть вооружен. Информацию об этом передали другим патрулям. Описанный автомобиль патрульные вскоре заметили на подъезде к городу. Инспекторы также увидели, что в автомобиле сработали подушки безопасности и не хватает шины на одном из колес. Никакие требования об остановке не действовали на водителя и он продолжал движение, поэтому патрульным пришлось преследовать автомобиль. Экипажи заблокировали беглеца на проспекте Добровольского. Никаких документов у мужчины не было. Его осмотрели врачи скорой медицинской помощи.

- Медики сказали, что признаки опьянения у этого водителя отсутствуют, но он находится в шоковом состоянии, - рассказал один из полицейских.

Патрульным удалось установить личность водителя. На него составили два административных материала, затем нарушителя передали следственно-оперативной группе, которая будет разбираться в обстоятельствах этого инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пьяный экс-милиционер цеплялся к прохожим и устроил стрельбу.