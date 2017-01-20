«Хозяин области» или О «тонкостях» привлечения инвестиций при Мерикове

Кто, кто там «хозяин области» по словам того же Романчука?

«На сегодняшний день я не являюсь хозяином области, хозяин области – Вадим Мериков» - заявил Николай Павлович на одной из встреч с людьми в Новом Буге в феврале 2016-го.

А в начале мая в разговоре с директором «ЭЛК-БУД» Максимом Гламаздиным он проронил практически созвучное заявление, только без уточнения фамилии:

По-моему все понятно, о ком он говорил, кто «решает все вопросы», а учитывая развитие событий и содержание разговора в целом, очень даже интересно происходило при Мерикове (как минимум, лично мне пока сложно говорить о каком-либо изменении системы при Савченко) «взаимодействие» исполнительной власти с бизнесом.

И, судя по всему, это то самое привлечение инвестиций в область, за которое Мериков и Ко били себя в грудь при каждом перерезании ленточки, ну и, конечно же, на Майдане во время Революции Достоинства. Больше мне добавить нечего.

Ладно, с главным «решалой» в области уяснили. А кто эти двое из облсовета, о которых заикнулся оманчук? Соколов и Москаленко? Фамилии обоих персонажей уже прозвучали в прослушанных записях других разговоров. Соколов «сводил» своего днепропетровского сбежавшего друга Левченко с Гламаздиным для «плотного сотрудничества» и непосредственно контролировал «все вопросы 100%» по прохождению проекта решения в облсовете. А Москаленко пока предстала, как «катализатор» процесса.

Виктория Москаленко и ее помощник Геннадий Левченко

Но, как говорится: ДАЛІ БУДЕ.