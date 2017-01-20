На Донбассе трое украинских военных получили небоевые ранения

Трое украинских военных, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе, 19 января получили огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на источник в полиции.

Двое военных сами ранили себя в ногу из автомата Калашникова. Один из них служит в Бахмуте (бывший Артемовск), другой – в Станице Луганской, оба военных доставлены в местные больницы.

В третьем случае военный был ранен из автомата Калашникова своим сослуживцем. Это произошло в селе Ключевое Великоновоселовского района. Стрелявший задержан, его жертва госпитализирована. По каждому случаю начато уголовное производство.