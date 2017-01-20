В Ивано-Франковской области чиновники сельсовета вымогали $180 тысяч за выделение земли

В Ивано-Франковской области полиция задержала чиновников сельсовета, вымогавших 180 тысяч долларов за выделение земельных участков.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что должностные лица сельского совета организовали механизм вымогательства при решении земельных вопросов. В данную схему входили сельский голова, специалист-землеустроитель и заместитель председателя исполнительного комитета – участник АТО, который выступал в роли посредника.

Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной полиции задокументировали факт вымогательства 180 тысяч долларов США от предпринимателя и получения части обусловленной суммы. За указанные средства пообещали выделить мужчине 2 гектара земли.

20 января чиновников задержали во время получения 3 тысяч долларов США в качестве первого «взноса» за решение земельного вопроса. Посредника задержали в кафе возле сельсовета. Он успел отдать чиновникам их «долю». Председателя сельсовета и землеустроителя задержали в помещении учреждения. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновник из руководства Львовской таможни собирал с подчиненных ежемесячную «дань» в тысячи долларов.