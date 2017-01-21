В Николаеве из припаркованного у шахматного клуба «ВАЗа» похитили «травмат»

В Николаеве жертвами автомобильных воров стали четверо водителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам 36-летнего мужчины, 19 января, в период с 12:00 по 17:30 у шахматного клуба на Флотскому бульваре неизвестные похитили из его автомобиля «ВАЗ-2107» травматический пистолет и личные документы.

В Ингульском районе днем 19 января злоумышленники похитили аккумулятор из автомобиля «КамАЗ», который находился на улице Днепровской. Также аккумулятор похитили из «ВАЗ-2105», который был припаркован у дома №78 по улице Хоменко. А из автомобиля «ВАЗ-2101», припаркованного на улице Южной, похитили шлифовальную машинку и сварочный аппарат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и области зафиксировали еще восемь краж из автомобилей.