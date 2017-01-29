Николаевское предприятие пыталось незаконно получить 1,8 миллиона гривен на возмещении НДС

В Николаеве должностные лица предприятия намеревались незаконно завладеть 1,8 миллиона гривен бюджетных средств в виде возмещения НДС.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Также сообщается, что налоговики выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. На данный момент начато уголовное производство по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»). Указанная статья предусматривает штраф в сумме от 5,1 тысячи до 8,5 тысяч гривен, или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве выявили конвертцентр и при обысках изъяли более 6,3 миллиона гривен.