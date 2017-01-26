Телефонные мошенники выманили у жителей Николаевщины 21 тысячу гривен

Жертвами телефонных мошенников стали трое жителей Николаева и Южноукраинска.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области и Первомайском отделе полиции.

В одном случае у 83-летней пенсионерки телефонный аферист под предлогом «освобождения» ее родственника из полиции отобрал 14 тысяч гривен. Женщина поверила словам мошенника и вынесла ему деньги - злоумышленник ждал свою жертву возле ее дома по улице Озерной.

Аналогичным образом попал в ловушку телефонного мошенника и 27-летний житель Заводского района. 23 января мужчине позвонил, как тогда ему показалось, его кум. Телефонный собеседник сообщил, что стал виновником ДТП и попросил одолжить ему деньги, чтобы рассчитаться с пострадавшими. Мужчина поверил этому и перевел на указанный злоумышленником счет 2,2 тысячи гривен.

А в Южноукраинске на уловку афериста попалась 62-летняя женщина, которая поверила псевдополицейскому, что ее сын задержан за совершение преступления. Женщина заплатила злоумышленнику 5 тысяч гривен «выкупа» за сына. Когда пенсионерка связалась с сыном и узнала, что с ним все в порядке и никаких проблем с законом у него нет, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию за помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Николаевщины попались на уловки мошенников и отдали им 150 тысяч гривен.