В Николаеве автоворы разбили стекла и обокрали «Volkswagen» и «Ford»

В Заводском районе Николаева неизвестные в ночь на 23 января обокрали два автомобиля.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам 23-летнего николаевца, в его «Volkswagen» злоумышленники разбили окно и похитили из салона барсетку с документами. Машина была оставлена на ночь возле дома №5 по улице Шоссейной. Той же ночью в автомобиле «Ford», припаркованном возле дома №75 по улице Генерала Карпенко, вор разбил стекло и украл сабвуфер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и области обокрали 14 автомобилей.