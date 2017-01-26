В Николаеве автоворы разбили стекла и обокрали «Volkswagen» и «Ford»

В Заводском районе Николаева неизвестные в ночь на 23 января обокрали два автомобиля.
Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.
По словам 23-летнего николаевца, в его «Volkswagen» злоумышленники разбили окно и похитили из салона барсетку с документами. Машина была оставлена на ночь возле дома №5 по улице Шоссейной. Той же ночью в автомобиле «Ford», припаркованном возле дома №75 по улице Генерала Карпенко, вор разбил стекло и украл сабвуфер.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и области обокрали 14 автомобилей.