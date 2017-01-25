В горсовете Ужгорода прокуратура проводит обыски - чиновников поймали на взятке

Прокуратура Закарпатской области совместно с сотрудниками спецподразделения Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Ужгородского горсовета в получении неправомерной выгоды через посредников.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Закарпатской области.

По предварительным данным, деньги чиновники получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.

Сообщается также, что во время получения части взятки в 20 тысяч гривен был задержан посредник.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета и в жилых помещениях отдельных его сотрудников.

В то же время, имена и должности подозреваемых во взяточничестве чиновников в прокуратуре не назвали.

Местное издание Karpatnews сообщило об обыске в кабинете первого заместителя городского головы Ужгорода.

Голос Карпат со ссылкой на заместителя прокурора Закарпатской области Андрея Манькута пишет, что речь идет более, чем о двух лицах.

Манькут также заявил, что все отделы работают в штатном режиме, за исключением определенных лиц и приемных городского головы и его заместителей. Прокурор отметил, что подготовка к операции продолжалась в течение нескольких месяцев.

Напомним, ранее прокуратура проводила обыски в Харьковском горсовете.