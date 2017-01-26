В Киеве задержали ОПГ, которая отправляла контрабандистов-«смертников» провозить кокаин в Таиланд

В Киеве полиция задержала преступную группу из четырех жителей столицы и Киевской области, которые в 2014-2016 годах отправили восемь человек заниматься контрабандой кокаина из Бразилии в Таиланд.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

«Наши соотечественники пошли на очевидный риск из-за бедности и поиска легкого заработка. В результате их обманом заставили стать международными наркокурьерами: перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии транзитом в Таиланд партиями весом более чем 4 килограмма. Все наши соотечественники были задержаны правоохранительными органами, и теперь находятся в печально известных бразильских и тайских тюрьмах в ожидании страшных приговоров по строгим законам этих стран», - написал Шевченко.

Задержанным в Киеве злоумышленникам вменили торговлю людьми. Одного из них арестовали на два месяца без возможности выйти под залог, трое его сообщников также арестованы, но могут выйти на свободу, заплатив по 200 тысяч гривен залога каждый.

«Поверьте, это – намного меньше тех теневых заработков, которые они получают, торгуя людьми и заставляя их обманом или угрозами участвовать в наркотрафике», - комментирует Шевченко решение суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевских «маршрутках» были объявления, с помощью которых нанимали наркодилеров в Россию. В РФ иностранных распространителей наркотиков после определенного времени "сливали" местной полиции и отправляли в тюрьму.

Справка:

Как пишет сайт «Востоколюб», в Таиланде формально за наркотики приговаривают к смертной казни. Но в 1989 году в Таиланде был введен мораторий на смертную казнь. Через восемь лет его отменили («по просьбам общественности»). По 2009 год смертная казнь периодически осуществлялась, в том числе, и для нескольких крупных наркодилеров. Начиная с 2010 года, смертная казнь в стране не применялась. В то же время официального моратория на смертную казнь нет. Также не существует и официального моратория на смертную казнь для иностранцев, хотя в отношении них ее не применяют уже много лет.

То есть формально в Таиланде могут приговорить к смертной казни за наркотики (однако суды сейчас ограничиваются большими сроками заключения). Для этого нужно попасться при транспортировке или продаже большой партии наркотических средств (например, 5 килограммов кокаина).