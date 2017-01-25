В Днепре задержали экс-полицейского и адвоката, пытавшихся подкупить следователя военной прокуратуры

Сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника Нацполиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, они должны были выступить посредниками в деле о незаконном отчуждении государственного здания в центре Днипра.

"Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленников задержали в одном из кафе при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Луцке задержали полковника контрразведки СБУ, крышевавшего контрабанду.