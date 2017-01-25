На Сумщине СБУ задержала полицейского, вымогавшего взятку у бойца АТО

В Краснопольском районе Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали работника сектора уголовного розыска, который требовал деньги с участника АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за непривлечение к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Полицейского задержали в собственном автомобиле во время получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки), в ближайшее время задержанному будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

Напомним, на Херсонщине задержали замглавы Белозерского райсовета, вымогавшего 100 тысяч гривен взятки.