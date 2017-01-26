Семья британского миллионера заявила, что его из-за наследства убила жена-украинка

Семья британского миллионера Барри Принга уверена, что его убили по заказу его жены - украинки Анны Зюзиной.

Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором были обнародованы предварительные результаты расследования, передает «ТСН» со ссылкой на «Mirror».

Отмечается, что трагедия произошла еще в 2008 году, когда 47-летнего Принга сбила машина на трассе под Киевом, когда он пытался поймать такси, выйдя из ресторана. Его жена Зюзина в этот момент вернулась в ресторан якобы за пропавшей перчаткой. Судья Элизабет Иерланд вынесла решение, что в этом деле речь идет об убийстве.

- Реакция Принга была замедлена из-за интоксикации. На машине были ворованные номера, она не затормозила и не остановилась, - отметила она.

По ее словам, это дело показало все трудности расследования смертей, которые происходят за рубежом. Отмечается, что Анна Зюзина была на 19 лет моложе мужа. А уже через несколько дней после его убийства украинка пыталась забрать права на его активы. Украинка познакомилась с британцем в социальной сети и вышла замуж в 2007 году после четырехдневной помолвки. Мать Принга заявила, что Зюзина представилась учительницей, но на самом деле была стриптизершей.

- Мы убеждены, что Анна каким-то образом причастна к его смерти, чтобы унаследовать деньги и собственность, - заявила она в суде.

В суде также стало известно, что сразу после смерти мужа Зюзина продала его «Range Rover», имущество, помещения и перевела все деньги с его банковского счета. Стоит отметить, что украинская милиция (полиция) закрыла расследование смерти бизнесмена, но повторно открыла дело в 2011 году по статье «Убийство».