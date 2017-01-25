В Кувейте повесили собственного принца, подозреваемого в умышленном убийстве

В Кувейте повесили семерых осужденных, в том числе принца из правящей в королевстве семьи.

Об этом сообщает государственное агентство KUNA.

В числе прочих казнен принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, признанный виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

Среди казненных также филиппинская домработница Джакатиа Пава, признанная виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя. Пава категорически отрицала свою вину. МИД Филиппин просил власти Кувейта помиловать женщину.

Также, говорится в сообщении KUNA, были казнены двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.

Напомним, ранее власти Беларуси расстреляли почти всех приговоренных к смерти.