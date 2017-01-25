«Укрзалізниця» за год потеряла более миллиарда гривен из-за коррупционных схем, - Балчун

Государственный перевозчик "Укрзалізниця" за 2016 год потеряла более 1 млрд гривен из-за коррупционных схем.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил глава правления компании Войцех Балчун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности (за 2016 год-ред.) оценивается нами в более чем 1 млрд гривен", - сказал он.

При этом Балчун сообщил, что благодаря проведению тендеров через площадку электронных госзакупок Prozorro, в прошлом году " Укрзалізниця " сэкономила около 500 млн гривен.

Напомним, ранее НАБУ задержало начальника департамента «Укрзалізниці», отвечающего за закупки.