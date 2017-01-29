Украинские пограничники задержали троих мужчин, которые пытались переправить в Белоруссию лошадей

В субботу ночью, 28 января, пограничники отдела «Пища» Луцкого отряда предотвратили незаконное перемещение лошадей через государственную границу из Украины в Беларуси вне пункта пропуска.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Оперативную информацию о возможном нарушении границы с целью незаконного перемещения скота накануне получили сотрудники оперативных подразделений пограничного ведомства.

«Данное направление было усилено дополнительными пограничными нарядами. В результате, около 2 часов ночи был обнаружен грузовой автомобиль с лошадьми и легковушка, которым местный житель их сопровождал. Три человека подвезли в приграничье в специальном грузовике для перевозки скота семь лошадей и планировали дальше пешком, чтобы не привлекать внимания, перевести лошадей через границу с целью реализации в соседней стране. Однако их сделка не удалась – нарушители были задержаны охранниками границы», - говорится в сообщении.