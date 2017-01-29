В Харькове неизвестный в маске ограбил фирму, занимающуюся выдачей кредитов

В субботу, 27 января, около 20.00 поступила информация в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова о происшествии. Неизвестный мужчина, надев маску, зашел в помещение, где выдают кредиты, и ограбил его почти на 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«На улицу Валентиновскую выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина в маске зашел в помещение, где выдают кредиты. Угрожая применением физической силы, неизвестный завладел почти 20 тысячами гривен, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе полиции.

Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника.

Напомним, ранее николаевец рассказал полиции, что ограбил прохожую на улице, чтобы рассчитаться с кредитами.