Пограничники в «Борисполе» изъяли у украинки брендовой одежды из Парижа почти на 600 тысяч гривен

Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с представителями ГФС в аэропорту «Борисполь» изъяли у гражданки Украины брендовой одежды известных торговых марок на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Накануне информацию о незаконном перемещении товаров получили сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы и инициировали совместно с представителями ГФС проверку личных вещей украинки. В ходе досмотра ручной клади и багажа в 29-летней девушки, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала «зеленый коридор», обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые она не задекларировала», - говорится в сообщении.

В ходе проверочных мероприятий вышеупомянутая гражданка сообщила, что эти вещи якобы получила в качестве подарков для нее и ее родных от своего парня, который постоянно проживает во Франции.

«Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъята одежда. Предварительная сумма оценки обнаруженного товара составляет более 580 тысяч гривен», - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее украинец пытался незаконно провезти «ювелирку» и часы известных мировых брендов на миллионы гривен.