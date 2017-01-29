Генинспекция ГПУ за попытку дачи взятки военному прокурору задержала зампрокурора Кировоградщины

Сотрудники Генинспекции Генпрокуратуры Украины за попытку дачи взятки военному прокурору задержали заместителя прокурора Кировоградской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей», - написал Луценко.

В то же время, по имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, речь идет о заместителе прокурора Кировоградской области Алексее Варакине. Он пытался дать взятку в размере 1 тысяча долларов военному прокурору Кропивницкого военного гарнизона.

Алексей Варакин

Справка

Старший советник юстиции Варакин Алексей Владиславович родился 18 марта 1978 года в городе Кировограде, ныне Кропивницкий. В 2000 году окончил Одесскую национальную юридическую академию. До назначения на должность работал в аппарате Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее Антикоррупционная прокуратура пожаловалась, что Луценко, Аваков и НАБУ ради лайков поспешили сообщить о задержании судьи.

Также напомним, как в январе прошлого года следователи Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины совместно с оперативниками СБУ при получении последней части взятки в сумме 3 тысячи 300 долларов США задержали начальника отдела прокуратуры Кировоградской области по надзору за органами внутренних дел Светлану Клюкину и ее посредника.