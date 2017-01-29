В Одессе продавщица кофе, пытавшаяся уладить конфликт, получила огнестрельное ранение ноги из обреза

В воскресение, 29 января, в Одессе возле рынка «Староконный» продавщица кофе получила огнестрельное ранение ноги из обреза охотничьего ружья.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Так, в 11:10 в Портофранковское отделение полиции города Одессы поступило телефонное сообщение о том, что возле рынка «Староконный» произошла стрельба. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции.

«По прибытию на место из показаний очевидцев полицейские предварительно установили, что житель Беляевского района реализовывал животное возле рынка «Староконный». Мимо проходил односельчанин, с которым у него были давние неприязненные отношения. Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В дальнейшем продавец достал из припаркованного рядом автомобиля обрез ружья и начал угрожать своему оппоненту», - говорится в сообщении.

В конфликт между мужчинами вмешалась реализатор кофе, которая в момент выстрела схватилась рукой за обрез и наклонила его вниз. В результате выстрела женщина получила огнестрельное ранение ноги. Она госпитализирована в медицинское учреждение. Правонарушитель доставлен в Портофранковское отделение полиции.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 через ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсоне из обреза ружья расстреляли известного криминального авторитета «Быню».