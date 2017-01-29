В центре Николаева в память о Героях Крут состоялось факельное шествие

В воскресение, 29 января, николаевские активисты ВО «Свобода» и организации «Сокол» прошлись по центру города с зажженными факелами в память о погибших четырехстах студентах, которые добровольно отправились на защиту Родины против большевистской армии.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Подобное шествие в честь 99-й годовщины боев под Крутами прошло во многих городах Украины, Николаев не стал исключением.

Около 70 участников марша под возгласы «Крути! Крути! Не забути», «Герої не вмирають», «Геть московських окупантів! Геть московських холуїв», «Москалів на ножі!», «Пам'ятай, чужинець, тут господар українець», «Україна для українців» двинулись от Соборной площади по главной улице город в сторону проспекта Центрального, а затем до улицы Садовой к монументу Героя Небесной сотни. При этом, колонну сопровождали две машины полиции и несколько правоохранителей.

Демид Губский - Тогда ситуация была еще хуже, чем сегодня. И, знаете, когда я слышу какие-то панические высказывания о том, что "все пропало", мне несколько обидно, но и смешно, потому что на тот момент, все что могло государство представить против агрессора, это те несколько сот юношей, энтузиастов, которые готовы были взять в руки оружие. Другого войска у нас тогда не было. Сегодня на памяти Героев Крут уже воспитано новое поколение ровесников Независимости, которое уже готово воевать, будет воевать и уже собственно воюет, - рассказывает «свободовец» Демид Губский.

По его словам, история циклична и, к сожалению, нынешняя власть снова повторяет ошибки прошлого. Но еще есть время все исправить.

- История цикличная, и проблема в том, что, возможно, она бы и не повторялась, если бы делались соответствующие выводы власть имущими. Еще Грушевский говорил, и его слова актуальны и сегодня: "проблема Украины заключается в том, что ею руководят те, кому она не нужна". Фактически сегодня действующая власть повторяет ошибки того режима, который привел к потере государственности на десятилетия. И сегодня мы должны, хоть и с таким опозданием, делать выводы и не допустить повторения всей истории окончательно, - добавил он.

Отметим, что подвиг юных бойцов под Крутами в 1918 году не забыт. Поэтому ежегодно украинцы вспоминают молодых патриотов, принимая участие в факельных маршах, которые проводятся чуть ли не в каждом городе Украины.