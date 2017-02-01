Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку: продолжается эвакуация местного населения

В среду, 1 февраля, пророссийские боевики утром снова попытались штурмовать Авдеевку. При этом незаконные вооруженные формирования не прекращают обстреливать позиции украинских военнослужащих.

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19:11 По состоянию на 16:00 1 февраля из Авдеевки Донецкой области эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в г. Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах "Жемчужина Донецкой области" и "Изумрудный городок" в г. Святогорск Славянского района, 11 человек (из них 4 детей) направлены в г. Мариуполь. Кроме того, 13 человек (из них 3 детей) вывезены капелланом церкви "Добрая весть" в г. Покровск, а 2 (из них 1 ребенок) в г. Константиновка.

Также ГосЧС информирует о функционировании 1 пункта жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 3200 человек, обеспечено питание на 3 полевых кухнях. Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.

По информации корреспондента телеканала "112 Украина" ситуация в Авдеевке нестабильная, слышаться одиночные взрывы из тяжелого вооружения. Час назад таких взрывов было около 6 штук.

"В государственных учреждениях некоторые магазины работают, люди могут купить продукты ... В палаточном городке можно согреться, попить чай, кофе, получить еду и гигиенические наборы. Палаточный городок работает круглосуточно", - сказал корреспондент.

17:31 Режим прекращения огня в Авдеевке, который должен был продлиться до 17:00, не соблюдается - около 15:35 боевики возобновили обстрелы артиллерией. Об этом УНИАН рассказал основатель проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега, который находится на передовой.

"До 17:00 был объявлен режим прекращения огня, для восстановления электричества в Авдеевке и запуска тепла. Но только что начала работать артиллерия – ее хорошо слышно. До этого часа три было тихо", - рассказал он.

По его словам, от ночных обстрелов очень сильно пострадала Старая Авдеевка:

"Крепко пострадал частный сектор. Хотя наших военных там нет, но туда прилетало много".

Однако жители города выезжать не хотят (всего город покинуло около 300 человек).

"Гуманитарной катастрофы нет, люди не убегают, - говорит Дейнега, - есть пункты обогрева, работают полевые кухни, где можно поесть горячего, есть вода".

Волонтер отметил, что в многоквартирных домах в батареях, к сожалению, удается поддерживать только минимальный уровень тепла, но в частном секторе люди топят, поэтому там ситуация с теплом получше.

"Каких-то больших потребностей у людей и у военных, на сегодняшний день нет. Кто-то подкинул в город медицину, но, если будет холодно и не будет электричества, как вчера, могут потребоваться примусы для приготовления еды и генераторы. Кроме того, военным нужны химические грелки для рук и ног", - сказал он.

17:00 В Красногоровке на улице Седова местные жители обнаружили возле жилого дома четыре снаряда калибра 122 миллиметра, которые не взорвались.

О взрывоопасных предметах они сообщили правоохранителям, говорится на сайте полиции Донецкой области.

На место обнаружения взрывоопасных предметов вызвали полицейских, спасателей и взрывотехников. Первый снаряд они обнаружили возле жилого дома, второй - на дороге и еще два в поле. До приезда взрывотехников полицейские оцепили территорию и эвакуировали гражданских.

16:26 Сегодня утром в боях под Авдеевкой погиб бывший преподаватель юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леонид Дергач. Об этом сообщается на сайте университета.

"Сегодня утром от вражеских обстрелов погиб Леонид Дергач, в прошлом - преподаватель кафедры правосудия юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в сообщении.

В университете отметили, что Дергач, сменив гражданскую одежду на военную форму, нес службу на передовой в зоне АТО.

16:00 Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в районе Авдеевки были обстреляны пиротехнические группы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и бригады энергетиков. Об этом министр написал в своем Twitter.

Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет

Подлые провокаторы! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.

15:44 В среду, 1 февраля, в ходе посещения Авдеевки секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что на данный момент оснований для эвакуации местных жителей нет.

"Ни один человек за это время не замерз, помощь людям оказывается, медучреждения работают. Оснований для эвакуации населения нет", - сказал Турчинов после совещания в Авдеевской городской военно-гражданской администрации, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что в городе работает штаб, который возглавляет глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский. В городе восстанавливается тепло- и водоснабжение. Благодаря прекращению огня, ремонтные бригады выехали на места повреждения линии электропередач.

"Мы используем любую возможность, чтобы восстановить линии электропередач, без которых не будет нормально работать коксохимический комбинат, ни обеспечена жизнедеятельность города… Надеемся, что в ближайшее время они будут восстановлены и город вернется к нормальной жизни", - сказал Турчинов.

15:28 Бригада электриков начала восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Фейсбук.

«Ремонтники начали восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки. — Доложил Президенту Павел Жебривский. Чтобы попасть на место пришлось задействовать саперов», – пишет Цеголко.

15:20 Контрразведчики СБУ задержали в Авдеевке наводчика, который передавал артиллерии боевиков координаты позиций украинских военных. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

«Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил «арту» на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ. Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене. «Это мне пацаны подарили», — сказал он. — «Украинские военные». Те самые, по которым он наводил… «Тебе всю жизнь придется перед этим флагом вымаливать себе прощение!» — вырвалось у меня. «Не кипятись», — сказал спокойно контрразведчик. — «Это они все так вывешивают. Маскируются. Не более того»», – пишет журналист.

15:11 В зоне АТО боевики продолжают, вопреки объявленному перемирию и гарантиям российской стороны в СЦКК, обстреливать позиции ВСУ из запрещенного вооружения. По состоянию на 14:00 среды двое украинских военнослужащих погибли и двое ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке.

«Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

По информации штаба, боевики продолжают обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригоровке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

«По предварительной информации по состоянию на 14:00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены», — сказано в сообщении.

14:49 По данным заместителя донецкого губернатора Евгения Вилинского, режим прекращения огня в Авдеевке закончится в 17:00 среды. Об этом он сообщил в Facebook.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00! Бригады приступили к работе", - написал он.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время посещения Авдеевки заявил, что на данный момент оснований для эвакуации местных жителей нет.

"Ни один человек за это время не замерз, помощь людям оказывается, медучреждения работают. Оснований для эвакуации населения нет", - цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

14:11 В результате обстрелов Авдеевки погиб еще один человек. Об этом сообщает глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - сообщил он.

Он также привел фото разрушенных домов. Ранее Аброськин сообщал, что в результате обстрелов в среду был ранен один человек. Из-за обстрелов из Градов в среду повреждено около 20 домов. За 4 суток в Авдеевке ранены 7 мирных жителей.

13:31 Под Авдеевкой Донецкой области украинскими воинами уничтожен российский снайпер Александр Чеберов с позывным "Скиф".

Об этом в соцсети "Одноклассники" сообщил российский наемник Евгений Логинов. По его словам, Чеберов воевал на Донбасс с самого начала российской агрессии в Украине.

12:40 Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон гарантировала украинской стороне прекращение огня в районе прифронтовой Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook пополудни.

"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!" – написал он.

"Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров", – сообщил Жебривский.

По его словам, после проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ в Авдеевке.

12:31 В полиции рассказали о ситуации в Авдеевке, которую уже третьи сутки обстреливают боевики. Пресс-служба МВД подготовила отчет о том, как силовики помогают местным жителям справиться со сложной ситуацией.

Правоохранители патрулируют город днем и ночью. Силы полиции в Авдеевке увеличен втрое. Правопорядок сохранен, ситуация тяжелая, но контролируемая.

Несмотря на отсутствие света, отопления и воды, в оперативном штабе, развернутом возле местного отделения полиции, сообщают в МВД, налажена работа. На карте отмечены наиболее опасные зоны. Они под особым вниманием полицейских. Группа специалистов, прикомандированных из областного главка, наладила связь, установлен спутниковый телефон. Еду и чай правоохранители готовят на костре. Они готовы обогреть и накормить всех, кто придет за помощью.

Вблизи, на местном стадионе расположен гуманитарный штаб Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Люди тянутся к палаткам, где можно получить горячий суп и чай, получить медицинскую помощь. А еще потому, что здесь – полицейские и спасатели, рядом с ними – спокойнее.

Улицы патрулируют более 100 бойцов спецотряда областного главка полиции, сотрудники Покровского отдела и Авдеевского отделения полиции. В результате в городе, рядом с фронтом, - наименьший уровень преступности, ни одного факта мародерства.

Группы быстрого реагирования, спецподразделение КОРД обеспечивают проверку транспорта и реагируют на все призывы о помощи. Спецназовцы вывезли с линии огня две семьи. Одну из них выявили в результате мониторинга соцсетей, где они просили об эвакуации – телефонной связи не было.

12:20 В Авдеевку Донецкой области направили четверых врачей-добровольцев, которые работают в сфере экстренной медицинской помощи.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, ведомство обратилось к структурным подразделениям во всех областях и Киеве с просьбой выделить медицинский автотранспорт и направить гражданский медперсонал по их письменному согласию в распоряжение штаба АТО Минобороны.

Там также отметили, что на данный момент мобильный госпиталь Минздрава в состоянии готовности к выезду в Авдеевку для оказания квалифицированной медпомощи местным жителям.

12:14 Около 30% выпущенных боевиками по Авдеевке (Донецкая область) снарядов не разорвались и их необходимо разминировать, заявил в ходе заседания Кабинета министров вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Саперные бригады, которые должны прийти и разминировать, потому что непосредственно 29 и 30 января, 31 января было выпущено большое количество снарядов, которые где-то на уровне 30% не разорвались и нуждаются в разминировании", - сказал Зубко, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что началу работ по разминированию территории препятствуют продолжающиеся обстрелы со стороны боевиков.

12:00 Вследствие обстрелов Авдеевки реактивными системами залпового огня БМ-21 Град со стороны боевиков есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Кроме того, в результате обстрелов поврежден жилой сектор и линию электроснабжения. В городе частично нет света и связи. Проблемы с теплоснабжением. Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с Донецкой военно-гражданской администрацией пытаются стабилизировать ситуацию.

Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе военные предоставили полевые кухни и организовали работу полевых пунктов питания.

Кроме того, Вооруженные силы Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая потребность.

11:41 В ходе обстрелов Авдеевки пророссийские боевики применили реактивные системы залпового огня "Град", в результате чело повреждены около 20 жилых домов.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Около 8 часов утра окрестности Авдеевки были обстреляны из "Градов". Повреждено около 20 домов. Ранено одного жителя. Данные сейчас уточняем", - сообщил Жебривский.

11:02 Всех желающих выехать из Авдеевки, которую уже несколько дней обстреливают пророссийские боевики, начнут эвакуировать. Первые автобусы из Авдеевки выедут утром 1 февраля. Вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Тем временем ситуация в городе до сих пор критическая: нет ни света, ни воды. Коксохимическому заводу удается поддерживать тепло в домах жителей города до 15 градусов тепла.

Отремонтировать перебитую линию электропередач накануне не смогли, потому что российская сторона не дала письменного подтверждения прекращения огня в зоне работ.

Тем временем в Днепре, Харькове и Запорожье собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки и готовятся принять оттуда людей в случае объявления эвакуации. Харьковским волонтерам горожане приносят теплые вещи и продукты. Первый гуманитарный груз оттуда уже отправился на Донбасс. Харьковская облгосадминистрация заявила о готовности доставить в города передвижные пункты для обогрева. И как только получат команду — в Авдеевку уедут ремонтные и спасательные бригады.

Экстренно создали гуманитарный штаб и в Днепре — помощь людям собирают в помещении облсовета.

10:49 В ходе обстрела Авдеевки за прошедшие сутки боевики 11 раз запрашивали перемирие, которое сами и нарушали. Об этом рассказал заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады, занимающей позиции в районе Авдеевки, Александр Самарский в эфире телеканала "112 Украина".

"Нарушали буквально через 15 минут после начала (перемирия, - ПН)", - отметил Самарский.

Он также отметил, что боевики продолжают обстрел Авдеевки из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения.

"Именно в этот момент продолжаются обстрелы. Постоянно обстреливаются мои позиции из всех запрещенных минскими соглашениями видов вооружения: 120-мм миномет, 122-мм калибр, 152-мм калибр, также из "Града". По состоянию на утро сегодня уже в пятый раз боевики беспокоят наши позиции, но пока это у них проходит безрезультатно", - сообщил он.

Кроме того, Самарский отметил, что по его информации в морги Донецка вчера доставили по меньшей мере 60 человек.

"Это россияне. Местных там даже не считают", - заявил он.

10:24 31 января вечером террористы ОРДО полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Огонь в 18:40 террористы открыли из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", - рассказали пограничники.

По их словам, во время обстрела гражданских на контрольном посту не было. Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

10:05 Во время утреннего обстрела Авдеевки пострадал 62-летний мирный житель, сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

От обстрелов повреждено несколько жилых домов. Местные жители постоянно обращаются в полицию с обращениями. Правоохранители проводят документирование фактов обстрелов.

9:43 Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебровский сообщил, что в Авдеевке функционирует водоснабжение. Давления достаточно, чтобы поднять воду до четвертого этажа. Ночью был спад температуры теплоносителя, но позже ее подняли до 35 градусов. В домах подача газа не отключена.

9:20 По информации пресс-центра штаба АТО, штурм боевиков был остановлен

«Ночью оккупанты совершили попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил. В 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник был остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется», – сообщают в штабе.

Также отмечается, что утром боевики продолжили обстрелы, применяя реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В связи со сложившейся сложной ситуацией Украина инициирует открытое заседание Совбеза ООН по Авдеевке, которое запланировано на 2 февраля.

«Совет Безопасности ООН и Украины как председательствующая следить за ситуацией на Донбассе. Созываем открытое заседание по Украине в четверг, 2 февраля», - говорится в сообщении Миссии Украины при ООН в Twitter.

#UNSC and #Ukraine as Prez as of tomorrow will keep the situation in #Donbas in the loop. Call for open session on Ukraine this Thursday 3PM pic.twitter.com/lyrsDyKpdW — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.

Премьер-министр Владимир Гройсман также заявляет, что ситуация в Авдеевке остается сложной, и обстрелы происходят постоянно. По его словам, в Авдеевке он провел заседание оперативного штаба, который был сформирован вчера вечером, пишет УНИАН.

«Сегодня в квартирах мы поддерживаем еле-еле теплые батареи, чтобы сама система функционировала. Людям очень непросто. Развернули по решению штаба по чрезвычайным ситуациям палатки. В принципе город абсолютно всем обеспечен - продукты питания, палатки для обогрева, и в принципе, мы будем обеспечивать в дальнейшем такую поддержку», – отметил Гройсман.

Также он сообщил, что дал поручение, чтобы на постоянной основе обеспечить людей питьевой и технической водой.

Напомним, 31 января в Авдеевке обострилась ситуация из-за интенсивных обстрелов боевиков. В результате обстрелов из «Градов», есть жертвы среди мирного населения и разрушения. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, было объявлено чрезвычайное положение.