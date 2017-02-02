«Хранил на всякий случай», - полиция нашла у николаевца пистолет и патроны, которые он спрятал в мебели

В Николаеве полиция нашла у 32-летнего ранее судимого жителя Корабельного района пистолет «Zoraki» и патроны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, полиция получила информацию, что мужчина хранит оружие и боеприпасы в своем жилище. Получив разрешение суда, полицейские провели обыск в доме мужчины, во время которого обнаружили пистолет «Zoraki Mod.914-S», магазин к нему, четыре патрона 9-го калибра с резиновыми пулями, семь охотничьих патронов 12-го и 16-го калибра, 49 патронов калибра 5,45 мм и один – 7,62 мм. Найденное оружие было тщательно спрятано в мебели. По словам мужчины, он нашел оружие на окраине города несколько недель назад и хранил «на всякий случай».

Злоумышленнику, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и злостное неповиновение требованиям администрации колонии, объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные остановили за нарушение водителя «Land Cruiser» и нашли у него «травмат».