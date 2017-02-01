Мэр Первомайска только после «пинка» прокуратуры уволила чиновницу, осужденную за коррупцию

Людмила Дромашко Мэр Первомайска Людмила Дромашко только после вмешательства прокуратуры уволила начальницу отдела коммунальной собственности и земельных отношений управления градостроительства Первомайского городского совета, осужденную за коррупционное правонарушение.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Николаевской области.

«Приговором Первомайского районного суда чиновницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием») и ей назначили наказание в виде штрафа размером 12 тысяч 750 гривен. 22 декабря 2016 года приговор вступил в законную силу, в связи с чем чиновница должна была быть уволена в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления». Однако по состоянию на 19 января 2017 года она не была уволена».

«Реагируя на нарушения, Первомайская местная прокуратура направила в адрес Первомайского горсовета представление с требованием провести служебное расследование по данному факту. По результатам рассмотрения представления распоряжением городского головы от 25 января 2017 года №64-рк чиновница была уволена с должности», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине отдали под суд депутата-«ляшковца», которого поймали на взятке.