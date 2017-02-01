В Запорожской области полиция изъяла партию наркотиков на 20 миллионов гривен

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Сотрудники полиции изъяли партию наркотиков на общую сумму почти 20 млн гривен в Запорожской области.

Об этом говорится на сайте МВД Украины.

В конце 2016 года запорожское управление противодействия наркопреступности получило информацию, что на территории области существует преступная группировка, торгующая кокаином, героином и экстази.

В ходе расследования был задержан основной фигурант этого дела. Им оказался уголовный авторитет, который лично отвечал за поставки, хранение и оптовый сбыт наркотиков. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Полиции удалось обнаружить логистический центр, где хранились запрещенные вещества. Там нашли 3 килограмма кокаина, полкилограмма гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опиума, около тысяч таблеток экстази. Также изъято охотничье ружье, два пистолета ТТ, две гранаты Ф1, одну наступательную гранату, радиоприемники, дистанционные детонаторы.

Напомним, на Николаевщине мужчину поймали на хранении крупной партии наркотиков.

Роман Свиридов

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