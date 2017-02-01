В Запорожской области полиция изъяла партию наркотиков на 20 миллионов гривен

Сотрудники полиции изъяли партию наркотиков на общую сумму почти 20 млн гривен в Запорожской области.

Об этом говорится на сайте МВД Украины.

В конце 2016 года запорожское управление противодействия наркопреступности получило информацию, что на территории области существует преступная группировка, торгующая кокаином, героином и экстази.

В ходе расследования был задержан основной фигурант этого дела. Им оказался уголовный авторитет, который лично отвечал за поставки, хранение и оптовый сбыт наркотиков. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Полиции удалось обнаружить логистический центр, где хранились запрещенные вещества. Там нашли 3 килограмма кокаина, полкилограмма гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опиума, около тысяч таблеток экстази. Также изъято охотничье ружье, два пистолета ТТ, две гранаты Ф1, одну наступательную гранату, радиоприемники, дистанционные детонаторы.

Напомним, на Николаевщине мужчину поймали на хранении крупной партии наркотиков.