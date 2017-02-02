Мошенник выдал себя за полицейского и выманил у жительницы Николаева 20 тысяч гривен

В Николаеве 59-летняя жительница Корабельного района стала жертвой мошенника, который выманил у нее 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Днем ​​на мобильный женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение уголовного преступления и для «решения» вопроса нужно заплатить 20 тысяч гривен. Напуганная женщина, не догадавшись проверить полученную информацию, перечислила деньги на указанный счет, а уже потом позвонила сыну и узнала, что он находится дома и с ним все в порядке», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Напомним, ранее сообщалось, что жительницы Николаева отдали $4 тысячи за якобы «освобождение» своих дочерей из полиции.