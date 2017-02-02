Николаевский «Судостроитель» намерен подписать контракты с футболистами из Нигерии

Николаевский «Судостроитель», выступающий во второй лиге чемпионата Украины, подписал контракт о сотрудничестве с американской компанией «StayActive, Inc», чтобы принять двух нигерийских футболистов на просмотр с дальнейшим намерением подписать с ними профессиональные контракты.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Николаевские новости».

Главный тренер «Судостроителя», американец Деннис Люкенс является вице-президентом компании «StayActive, Inc». Президентом компании является нигериец Терри Бабатунде Эгуэодж. Он в прошлом был футболистом, потом - основателем и директором тренерской академии в штате Техас. Недавно он был назначен техническим директором Ассоциации футбола Пенсильвании, а до этого восемь лет занимал аналогичную должность в молодежной ассоциации Миссисипи.

Сообщается, что на просмотр в ПФК «Судостроитель» приезжают Тими Олукэра и Эммануэль Огьюкаю. Недавно оба игрока принимали участие в тренировочном сборе молодежной сборной Нигерии.

Напомним, ранее сообщалось, что «Судостроитель» хочет проводить свои домашние матчи на стадионе в парке «Победа».