В здании Ровенской облпрокуратуры участник уголовного дела избил женщину-прокурора

В помещении прокуратуры Ровенской области 31 января 47-летний участник уголовного производства избил 28-летнюю сотрудницу ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

«Участник уголовного производства во время разговора с 28-летней сотрудницей – прокурором одного из отделов прокуратуры области – начал вести себя нагло и, применяя ненормативную лексику, нанес ей телесные повреждения. Мужчина умышленно и цинично нанес один удар женщине в область грудной клетки, отчего она упала, ударившись головой, и потеряла сознание», - рассказали в прокуратуре.

Женщину сразу доставили в медицинское учреждение, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. По прибытии полицейских на место происшествия мужчина сразу отказался давать объяснения, сославшись на резкое ухудшение своего здоровья, отрицая свою причастность к избиению женщины, и испугавшись ответственности за содеянное.

В отношении злоумышленника начато уголовное производство по факту умышленного причинения прокурору телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве патрульные избили мужчину, который пытался заснять их на видео.