Киевлянин 16 раз «минировал» здания и вымогал погасить кредит – его преступление коснулось и Николаевщины

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Сотрудники СБУ 1 февраля задержали в одном из офисов Киева мужчину, который 16 раз сообщал по телефону о минировании, требуя погасить его кредит перед банком.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным СБУ, все звонки он совершил 25 декабря. Аноним звонил в больницы, школы, детсады, автовокзалы, гостиницы, сельсоветы в Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Николаевской областях. У задержанного изъяли мобильный телефон и сим-карту, с которой поступали анонимные сообщения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что в городе Первомайске на Николаевщине утром 26 декабря неизвестный сообщил, что на местном автовокзале находится взрывное устройство. Тревога оказалась ложной. 

Вадим Богданов

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