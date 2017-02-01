В центре Николаева во дворе дома сгорел внедорожник «Mercedes» - не исключают поджог

В среду вечером, 1 февраля, во дворе дома по адресу Адмиральская, 29 сгорел внедорожник «Mercedes-Benz».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, возгорание автомобиля произошло в районе 20:00. Жильцы дома, увидев в своем дворе горящий автомобиль, вызвали патрульных, а те в свою очередь - пожарных.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, устанавливая причину возгорания. В результате пожара автомобиль получил значительные механические повреждения. Стоит отметить, что ряд внешних признаков повреждения автомобиля указывает на то, что это мог быть поджог.

По имеющейся у «Преступности.НЕТ» информации, автомобиль принадлежал известному в городе Николаеве бизнесмену чеченского происхождения.

Напомним, что ранее в Николаеве на стоянке рядом с жилым домом подожгли автомобиль «Toyota Corolla» экс-офицера милиции.