На дорогах Украины орудуют банды налетчиков, которые грабят туристов и дальнобойщиков

Преступники, которые орудуют на украинских трассах и парковках, обновили свои методы. Если раньше бандиты прыгали с мостов на фуры, то теперь облюбовали «карманы» и стали требовать деньги за проезд.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Одну из новых «карманных» банд поймали на днях в Ровенской области. По ночам грабители специально выискивали на трассах припаркованные авто и атаковали их. Банда состояла из троих молодых людей, они пробивали колеса, разбивали битой окна и грабили транспорт. В приоритете у них были фуры, потому как дальнобойщики имели при себе крупные суммы, но среди пострадавших есть и водители легковых авто. У сонных водителей отбирали деньги, телефоны и планшеты. Работала банда очень быстро – на все про все у них уходило 30-40 секунд.

- На их счету более десятка преступлений, совершенных в 13 областях. Они орудовали несколько месяцев. Чтобы их поймать, наши сотрудники две недели следили почти за всеми автозаправками области, - говорит спикер ровенской полиции Ольга Олийнык.

Кроме примитивных налетов сейчас есть еще несколько видов изощренных преступлений на трассах Украины.

- Не часто, но за последнее время были случаи, когда преступники останавливали автомобили с иностранными номерами. Далее работали по такой схеме. Если понимали, что водитель не знает украинских законов и ментальности, то сообщали ему, что они – смотрящие за этой трассой, а проезд по ней платный. Цену устанавливали спонтанно, могли потребовать $100, а если понимали, что человек при деньгах, то называли сумму в $200, - рассказали оперативники угрозыска Нацполиции.

- Кроме таких «разводил» на трассах появились злоумышленники, которых мы называем «цыганами». Это люди, припарковавшие автомобиль на обочине. Дальше они работают так: выбирая визуально недорогой проезжающий автомобиль, машут водителю с просьбой остановиться. Если тот притормозил, то рассказывают, мол, закончился бензин, а деньги на карте, которой нет с собой. Просят купить за «сущие копейки» массивный браслет или цепочку и говорят, что украшение – золотое. Взамен просят обычно 1,5-2 тысячи гривен, мол, нужно срочно ехать. К сожалению, находятся любители легкой наживы, которые клюют на такие «понты» и покупают «золото». В эйфории пребывают до посещения ломбарда, где узнают, что это не золото, - отмечают в полиции.

В полиции нескольких областей рассказали, что сейчас практически на нет сошли преступления с «разводом» водителей во время движения. Суть преступления заключалась в том, что водитель дорогого автомобиля, на котором заранее была нанесена царапина, проезжая мимо другого авто на трассе, тормозил его, винил в нанесении царапины и требовал возмещения ущерба.

- Сейчас на руках много оружия, возможно, «разводилы» опасаются получить пулю за такие свои действия, - считают некоторые оперативники.

В целом же силовики ожидают, что ситуация с преступностью на трассе улучшится с запуском дорожной полиции. Ее старт запланирован на лето этого года.

Автоперевозчики говорят, что, по неофициальной информации, число краж из фур за последнее время увеличилось, поэтому принимают контрмеры. Сами дальнобойщики говорят, что во избежание ограблений едут караванами, а водители-частники, которые перевозят грузы, считают неплохой защитой ночевку возле КПП полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коблево разбойники избили пенсионера и отобрали у него автомобиль «Toyota».