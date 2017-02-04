Чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП «отмыли» миллиард гривен, - Омелян

Должностные лица ПАО «Укрзалізниця» создали схему отмывания средств через компании, аффилированные с депутатами Верховной Рады Украины от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет «Зеркало недели».

Министр подтвердил, что только за 2016 год в конвертационные центры по данной схеме было направлено около миллиарда гривен.

– «ПАО «Укрзалізниця» ввело схему отмывания средств путем использования подставных компаний, которые якобы по результатам конкурсных торгов должны обеспечивать предоставление услуг, поставку товаров, а фактически являются лишь звеном для передачи средств «Укрзалізниці» в конвертационные центры. Основными участниками этой схемы являются фирмы, аффилированные с Дубневичами, – рассказал Омелян.

По его словам, НАБУ еще в начале 2016 года начало досудебное расследование по отдельным фактам злоупотреблений со стороны должностных лиц «Укрзалізниці», а также ООО «Экспозиция» и ООО «АРГО», однако сотрудничество УЗ с указанными компаниями продолжается, несмотря ни на что.

- Как следствие, за 2016 год в конвертационные центры действительно было направлено около миллиарда гривен «Укрзалізниці», – подытожил Омелян.

Отметим, что недавно Омелян вступил в открытый конфликт с главой «Укрзалізниці» Войцехом Бальчуном.