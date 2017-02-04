В Вене спецназ задержал 22 выходца из Чечни – их подозревают в терроризме

В Вене по подозрению в терроризме задержаны 22 выходца из Чечни.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на газету «Kleine Zeitung».

Задержание произошло накануне вечером на Дунайском острове. На группу из примерно 30 мужчин, собравшихся на площади, обратили внимание прохожие и вызвали полицию.

Приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов собравшиеся заявили, что просто гуляют, некоторые говорили, что возвращаются со свадьбы. Однако полицейские обнаружили в снегу пистолет, который явно попытался спрятать кто-то из участников «прогулки».

После этого на место происшествия были вызваны сотрудники спецподразделения полиции WEGA. В ходе личного досмотра и обыска нескольких автомобилей подозреваемых был обнаружен автомат, а также большое количество боеприпасов. Всего были задержаны 22 человека в возрасте от 25 до 50 лет. Все они, по данным австрийской полиции, являются выходцами из Чечни.