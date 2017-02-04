Львовский суд позволил выйти на свободу подозреваемому в громком покушении, когда погибло трое охранников

Во Львове 2 февраля коллегия судей в составе Зиновия Макойды, Альберта Белена и Василия Головатого позволила выйти под залог организатору и руководителю громкого покушения на бизнесмена Богдана Копытко, в результате которого погибли трое охранников.

Об этом сообщает информационное агентство «ZiK».

«Сделали это, говорят, благодаря большим стараниям известного в криминальных кругах Украины авторитета «Вовы Морды». Сделали, несмотря на признание самого же Гаврилюка и грубо нарушая статью 115 Уголовного кодекса Украины, которой не предусмотрена возможность внесения залога. Залог, кстати, уже внесли!» - отмечает издание.

Суд принял решение, которым оставил подозреваемого под стражей, но с возможностью уплаты залога в 1,5 миллиона гривен. Журналистка и общественная деятельница Виктория Балицкая на своей странице в «Facebook» частично рассказала о судьях, которые смягчили меру пресечения Гаврилюку.

«Ну, что ... знакомимся снова с судьями. Это же интересно и познавательно – кто перешел границу морали и закона и назначил залог для киллера Дмитрия Гаврилюка. Кто подзабыл, это «мордовский» чувак, которого задержали в конце сентября и который признался, что является организатором покушения на бизнесмена (с бандитским корнями) Копытко».

«Так вот, наши друзья судьи: председательствующий Зиновий Макойда. В январе 2012 года он на «Nissan Pahtfinder» протаранил шлагбаум в коттеджном городке Княжий град. Судья якобы заблудился. И был скандал. Жители городка говорили тогда мне, что водитель выглядел и вел себя так, как будто у него белая горячка. ГАИ тогда «морозилась». Второй судья Василий Головатый – любитель просторных гаражей, если верить опубликованному в интернете (44,8 кв.м). Он был членом Высшего совета юстиции», - пишет журналистка.

Также отмечается, что во львовских околокриминальных кругах рассказывают, что Дмитрий Гаврилюк был фактически главарем «боевого крыла» группировки известного криминального авторитета «Вовы-Морды».

Напомним, что 29 августа 2016 года на Львовщине неизвестные подорвали внедорожник «Mercedes» - тогда погибло три человека. Взрывчатку заранее заложили под дорожное полотно, еще во время укладки на этом месте нового асфальтного покрытия. Целью покушения был владелец ПАО «Львовский хладокомбинат» Богдан Копытко, известный в криминальный кругах по кличке «Копыто». Во время покушения бизнесмен передвигался в другом автомобиле. Затем он сразу же уехал на другом автомобиле из зоны засады, избежав спланированного нападения.