В Днепре задержали сообщника беглого олигарха Курченко – его арестовали с залогом в 20 миллионов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ в Днепре задержала пособника беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом Луценко написал в «Facebook».

«На этой неделе Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко, связанной с фиктивным транзитом 800 тысяч тонн топлива. Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания и схему хищения 1,2 миллиарда гривен из госбюджета».

«В Днепре служба СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко», - написал Луценко.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство о заключении под стражу задержанного в Днепре 3 февраля предпринимателя Костюка, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов в рамках «схемы Курченко». Также суд установил размер залога в 20 миллионов гривен.