Херсонец напал на своих соседей, праздновавших день рождения – ранены пять взрослых и один ребенок

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2211 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1326)   

В Херсоне 47-летний мужчина ворвался в квартиру соседей и ранил ножом пятерых взрослых и одного ребенка.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Информация об инциденте поступила вечером 3 февраля, около 20:50. Согласно сообщению, полиция выяснила, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения, когда около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, который проживает этажом ниже.

Мужчина начал наносить присутствующим удары ножом. В результате происшествия получили ранения шесть человек – пять взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы в больницу. По факту случившегося начало уголовное производство по статье 15, части 2 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность