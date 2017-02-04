Херсонец напал на своих соседей, праздновавших день рождения – ранены пять взрослых и один ребенок

В Херсоне 47-летний мужчина ворвался в квартиру соседей и ранил ножом пятерых взрослых и одного ребенка.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Информация об инциденте поступила вечером 3 февраля, около 20:50. Согласно сообщению, полиция выяснила, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения, когда около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, который проживает этажом ниже.

Мужчина начал наносить присутствующим удары ножом. В результате происшествия получили ранения шесть человек – пять взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы в больницу. По факту случившегося начало уголовное производство по статье 15, части 2 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.