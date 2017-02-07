Возле Южноукраинска угнали автомобиль, на который был наложен арест

Фото - иллюстрация Под Южноукраинском 1 февраля угнали автомобиль «Isuzu», на который в соответствии с решением суда был наложен арест.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Машину угнали с территории госучреждения, с площадки на объездной дороге возле Ташлыкского водохранилища. Похищенная машина была белого цвета с номерами АА2717СЕ.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Полиция просит свидетелей преступления обратиться в Южноукраинское отделение полиции по адресу: улица Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 102.

Кроме того, в Южноукраинске, в период с 30 января по 4 февраля из автомобиля «ВАЗ-2107», который был припаркован во дворе многоэтажного дома №40 по улице Дружбы Народов, украли аккумулятор.

Напомним, ранее сообщалось, что двое неизвестных проникли на предприятие в Николаеве, связали охранника и угнали «Mercedes» с «Volkswagen»