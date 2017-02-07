На Николаевщине двух депутатов сельсовета оштрафовали за коррупционное правонарушение

Двух депутатов сельского совета Катериновки в Веселиновском районе суд оштрафовал за правонарушения, связанные с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Депутаты сельсовета признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение требований сообщения о конфликте интересов и совершение действий в условиях реального конфликта интересов»).

«Правонарушения заключались в том, что депутаты проголосовали за предоставление им разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность. При этом они не сообщили председателю сельского совета о реальном конфликте интересов», - пояснили в прокуратуре.

На каждого из двух депутатов сельсовета суд наложил административное взыскание в виде 3,4 тысячи гривен штрафа.