НАБУ задержало пять человек, причастных к хищению 30 миллионов гривен при закупках для АЭС

Детективы НАБУ 6 февраля задержали пятерых человек, предположительно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций в размере 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» и четыре представителя коммерческих структур, - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", - говорится в сообщении..

Дело расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В течение суток задержанным сообщат о подозрении и в дальнейшем изберут меру пресечения.

Напомним, НАБУ с конца 2015 года расследует уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках госпредприятием "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской Škoda. Это дело известно как "дело Мартыненко", хотя он в нем фигурирует как свидетель.