В Николаеве киевлянка заявила, что ее похитили и требовали переписать квартиру на незнакомца

В Николаеве 66-летняя женщина заявила в полицию, что ее похитили и вымогали переписать квартиру на незнакомца.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 15:00 патрульные получили сообщение о похищении человека на Херсонском шоссе. Заявительница рассказала, что к ней обратилась женщина и сообщила, что ее похитили и удерживают в соседней квартире.

«66-летняя женщина рассказала, что живет в Киеве, где прописана вместе с сыном, который сейчас отбывает наказание за преступление. Около месяца назад к ней пришли неизвестные люди и начали расспрашивать ее о квартире. Далее она помнит, как они ехали в авто и мужчина за рулем говорил, что им срочно нужно в Житомир. Все это время мужчина и женщина, у которых она жила, просили ее переписать квартиру на неизвестного ей человека. Сегодня же, когда она осталась одна, женщина решила все рассказать соседке и попросила вызвать полицию», - отмечено в сообщении.

Полиции удалось связаться с невесткой киевлянки – та подтвердила, что больше месяца назад ее свекровь исчезла, и никто не знает, где она. В это время в квартиру вернулась хозяйка – 41-летняя женщина. Пенсионерка указала, что именно эта женщина с мужем похитили ее. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мошенники пытаются «продать» квартиру, выводя деньги через Western Union.