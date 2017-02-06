В Краматорске СБУ задержала на взятке лейтенанта полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Краматорске оперуполномоченного отдела криминальной полиции города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как было установлено следствием, лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение канабиса.

«Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения в центре города тринадцати с половиной тысяч гривен взятки. Лейтенанту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», - сообщили в СБУ.

Напомним, на Львовщине СБУ задержала на взятках трех полицейских.