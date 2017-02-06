Киевская полиция задержала мужчину, который за час совершил три разбойных нападения

В Днепровском районе Киева полиция задержала мужчину, который за час совершил три разбойных нападения, а утром того же дня побил пенсионерку.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В течение часа правоохранители получили три сообщения о совершении разбойных нападений: злоумышленник с ножом отобрал 500 гривен у работника киоска по ремонту мобильных телефонов, выхватил у женщины пакеты с покупками и набросился на мужчину, который хотел снять деньги с банкомата. Последний пострадавший начал убегать, поэтому нападающий ранил его в спину", - говорится в сообщении.

Злоумышленника в тот же день задержали дома. Он - уроженец Житомирской области, 1973 г.р., ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Мужчина помещен под стражу и свою вину не признает. В суде при избрании ему меры пресечения вел себя неадекватно: раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали «серийного» грабителя пунктов выдачи кредитов.