В Киеве на взятке в 40 тысяч гривен погорела чиновница из департамента земельных ресурсов КГГА

В Киеве прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала во время получения взятки чиновницу отдела департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Чиновница требовала 40 тыс. грн взятки от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды участка земли с Киевским городским советом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, глава исполнительной службы Волынской области задержан при получении взятки в 1500 долларов.