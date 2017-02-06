«Один из четверых»: прокуратура отдала под суд патрульного, пойманного на поборах в Коблево

Прокуратура Николаевской области завершила досудебное расследование в отношении инспектора патрульной полиции Николаева за вымогательство взяток. Дело 2 февраля передали в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

«Следствие установило, инспектор патрульной полиции наладил схему получения неправомерной выгоды от водителей транспортных средств. В период с 27 июля по 5 августа 2016 года он, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил от 21 водителя неправомерную выгоду в общей сумме 6 тысяч 743 гривны, дважды сочетая свои действия с вымогательством неправомерной выгоды под угрозой незаконного изъятия транспортных средств».

«По инициативе прокуратуры, 31 января 2017 года указанное лицо уволено из патрульной полиции Николаева. Относительно его напарника – тоже сотрудника патрульной полиции Николаева, составлен протокол о совершении административного правонарушения по части 1 статьи 172-5 КУоАП («Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарка»), который находится на рассмотрении», - отмечено в сообщении.

Напомним, что 5 августа 2016 года в курортной зоне Коблево был задержан капрал патрульной полиции, который вымогал 500 гривен взятки у водителя автомобиля с молдавскими номерами. Капрал заявлял водителю, что в Украине с такими номерами нельзя ездить и вымогал взятку за не привлечение его к ответственности.

Однако, по информации, имеющейся у «Преступности.НЕТ», вместе с ним регулярными поборами в поселке Коблево занимались и трое его напарников – управление внутренней безопасности полиции Николаевской области зафиксировало ряд эпизодов, в которых фигурировали все четверо патрульных, откомандированных на лето работать в курортной зоне.

Однако, перед судом в итоге предстанет только один патрульный. По словам собеседника издания из Управления патрульной полиции Николаева, трем инспекторам, которые до этого работали в милиции, удалось договориться с управлением внутренней безопасности, и материалы по ним не попали в уголовное производство.

Эту информацию опосредованно подтвердил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, который заявил, что прокуратура действительно проверяла всех четверых патрульных, и на одного из них даже составила административный протокол.