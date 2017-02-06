В США неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба, есть жертвы

В США в городе Язу-Сити неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба, в результате которой погибли четыре человека, полиция разыскивает подозреваемого.

Об этом сообщает WJTV.

Сообщается, что стрельба произошла возле местного ночного клуба Club 66. По данным полиции, в результате инцидента два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице.

Также сообщается, что стрельбе предшествовал конфликт между подозреваемым и его жертвами. Местный следователь Рики Шиверс также отметил, что погибли молодые люди в возрасте до 30 лет.

Полиция пока не подтвердила личность подозреваемого, активно разыскивает его. Считается, что он может быть вооружен.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.