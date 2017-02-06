На Киевщине 63-летний мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом в доме

В Вышгородском районе 63-летний мужчина совершил убийство своей супруги и в течение десяти дней жил с мертвым телом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел 25 января в с. Катюжанка, но известно о случившемся стало лишь вечером 4 февраля от сотрудника скорой помощи.

"По приезде на место события следственно-оперативная группа и судебно-медицинские эксперты выявили на теле женщины, которое уже находил ось в состоянии разложения, множественные колото-резанные раны", - сообщают в пресс-службе полиции.

В пресс-службе полиции области добавляют, что в ходе следствия было установлено, что 25 января после распития спиртных напитков между 63-летним мужчиной и его 59-летней супругой произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину с ножом и нанес ей множественные ножевые ранения.

"После этого он оставил ее на полу и продолжил жить обычной жизнью", - сообщается в заявлении ведомства.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему инкриминируют совершение криминального правонарушения по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет", - сообщают в Нацполиции Киевской области.

Напомним, в Одессе мужчина зарезал детей своей сожительницы и знакомого семьи.