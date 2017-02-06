На Черкащине полковнику, перешедшему на сторону террористов «ДНР», выделили 2 гектара земли

Жители села Матусов Шполянского района возмущены тем, что по их словам, человек, который предал Украину и сейчас воюет за «ДНР», получил в селе участок земли в 2 гектара.

Об этом пишет газета «Прочерк».

Родственники мужчины проживают в селе. Они, по словам селян, и подали документы на получение земли.

«В нашем селе родился и вырос Сергей Михайлович Добренко, он проживал в Донецке, а когда началась война, то он, офицер ВСУ, перешел на сторону «ДНР». Несмотря на это, решением сельского совета ему выделяют 2 гектара земли, как участнику АТО», - говорится в сообщении жителей села Матусов.

Они также добавляют документальное подтверждение того, что Сергей Добренко сейчас воюет за террористическую «ДНР» - указ главы «республики» о назначении Сергея Добренко «руководителем аппарата совета обороны «ДНР». То, что Сергей Михайлович Добренко получил земельный участок в селе Матусов, подтверждает реестр.

Первый заместитель председателя Шполянского РГА Юрий Козориз сказал, что находится в шоке от новости и пообещал разобраться в вопросе «завтра-послезавтра». Зато сельский председатель села Матусов Василий Колесник сказал, что о ситуации знают, но землю выделяли еще до того, как он стал сельским головой. Комментировать эту ситуацию Колесник не захотел, сказав лишь, что дело расследует СБУ.

Знает об этой ситуации и главный военный комиссар области Евгений Курбет. Он сообщил, что мужчина был офицером ВСУ, проходил службу в городе Донецк, а потом демобилизовался и переехал в так называемую «ДНР», где даже получил «чин». Однако за деталями комиссар посоветовал обращаться в СБУ, которая занимается расследованием. Там пообещали ответить на информационный запрос журналистов по поводу того, как продвигается расследование и какой будет судьба 2 га земли на Черкасщине. В прокуратуре также прокомментировали случившееся:

«Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика». Злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником Вооруженных сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации «ДНР», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета не отказали жителю Николаева Владимиру Слесаренко, который находится в розыске по подозрению в подготовке покушения на экс-председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова, в даче разрешения на изготовление технической документации по выделению двух земельных участков.