В Николаеве мошенники через интернет «разводят» желающих арендовать квартиру, требуя предоплату на карточку

В николаевском сегменте интернета, на сайтах аренды недвижимости мошенники пытаются обмануть желающих снять квартиру, требуя в качестве брони заплатить тысячу гривен на банковскую карточку.

Об этом в социальной сети «Facebook» сообщил николаевец Александр Левицкий.

«Осторожно! Мошенники! Хотите снять жилье, находите прекрасный вариант и созваниваетесь с хозяином. Он говорит, что не в городе, показать сейчас квартиру не может, будет через несколько дней. Там свежий ремонт, бла-бла-бла. Приедет в пятницу и вы сможете оплатить и вселиться. При этом человек путается в расположении дома (если он вообще не местный). Например мне сказал, что квартира на пересечении Инженерной и Соборной (эти улицы не пересекаются, - ПН). Дальше он предлагает вариант бронирования квартиры за мной. Нужно всего-то перекинуть 1000 гривен на его карточку», - рассказал он.

По его словам, по поиску картинки в интернете он обнаружил, что квартира точно с такой же мебелью продается в городе Днепр.

«Вот это совпадение! Не попадитесь! Это на OLX, но объявления пошли гулять уже и на другие сайты», - резюмировал Александр.

Напомним, как ранее уже сообщалось, в Николаеве мошенники пытаются «продать» квартиру, выводя деньги через Western Union.