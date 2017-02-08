СБУ проводит обыски в «Укргаздобыче», сотрудников предприятия подозревают в растрате 95 миллионов гривен

Служба безопасности Украины подозревает сотрудников "Укргаздобычи" в растрате 95 миллионов гривен государственных средств при оказании охранных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц ПАО "Укргаздобыча" на выводе денег из общества. Чиновники главного офиса "Укргаздобычи" и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании через предоставление охранных услуг. Между тем, украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что для легализации сделки должностные лица заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на оказание услуг обеспечения систем безопасности.

"Чиновники незаконно перечислили коммерсантам свыше 95 миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки", - подчеркивается в сообщении.

При этом добавляется, что именно из-за этого правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях ПАО "Укргаздобыча" в Киеве, Полтаве, Харьковской области и офисах частных коммерческих структур.

Напомним, НАБУ задержало пять человек, причастных к хищению 30 миллионов гривен при закупках для АЭС.